Bandera de La Concha
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¡Los remeros de Orio han celebrado a lo grande la Bandera de La Concha !

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Orio Kontxako bandera
18:00 - 20:00
Los remeros de Orio ondeando la bandera. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Gogotsu astindu dute Kontxako Bandera Orioko arraunlariek!
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Última actualización

Orio ha ganado por 34ª vez la Bandera de La Concha. Se llevaron la primera jornada y en la segunda también se han llevado la victoria dando una exhibición. Es la undécima bandera para el patrón Gorka Aranberri, pero la ha ondeado como si fuera la primera.

Orio Remo Bandera de La Concha

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