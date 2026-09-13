Las mejores imágenes de la segunda jornada de la Bandera de La Concha

Orio ha salido victoriosa este domingo también en la segunda jornada de la Bandera de La Concha, en la que la embarcación San Nicolás no ha necesitado de los tres segundos de ventaja logrados en la primera jornada y ha refrendado la bandera lograda el año pasado. Con la de hoy, Gorka Aranberri ha alcanzado un récord absoluto al ganar su 11.ª Bandera de La Concha.