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Las mejores imágenes de la segunda jornada de la Bandera de La Concha

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Orio Arraun irudi onenak
18:00 - 20:00
Los protagonistas, en imágenes. Fuente: EITB.
Euskaraz irakurri: Kontxako Banderaren bigarren jardunaldiko irudirik onenak
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Última actualización

La cita remera por excelencia ha dejado multitud de imágenes para el recuerdo, y no solo para Orio, Arraun Lagunak y sus seguidores y seguidoras, sino para la todas las personas aficionadas al remo que han vivido una jornada inolvidable en la bahía donostiarra.

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