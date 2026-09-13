Bandera de La Concha
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Últimos metros para Arraun Lagunak y primeros abrazos de las campeonas de la Bandera de La Concha de 2026, desde dentro de la trainera

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Arraun Lagunak: azken metroak
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Arraun Lagunaken azken metroak eta 2026ko Kontxako Banderako txapeldunen lehen besarkadak, traineru barrutik
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Última actualización

Arraun Lagunak, con Nagore Osoro como patrona, ha obtenido la quinta Bandera de La Concha de su historia; vemos, desde dentro de la trainera, cómo han llegado a meta las ganadoras, así como la primera celebración del equipo donostiarra.

Mujeres deportistas Remo Arraun Lagunak Bandera de La Concha

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