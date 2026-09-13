Bandera de La Concha
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Arraun Lagunak celebra su quinta Bandera de La Concha en la plaza de la Constitución, en San Sebastián

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Arraun Lagunak ospakizuna
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Arraun Lagunakek Donostiako Konstituzio plazan ospatu du Kontxako Bandera bosgarren aldiz irabazi duela
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Última actualización

Las remeras y el equipo técnico de Arraun Lagunak, que ha ganado, este domingo, la Bandera de La Concha de 2026, han acudido, tras la regata, a la plaza de la Constitución, donde ha recibido el homenaje de su afición y de la capital guipuzcoana.

Mujeres deportistas Arraun Lagunak Remo Bandera de La Concha

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