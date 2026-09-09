"Kontxa Hondotik"
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“Kontxa Hondotik”: nolakoa da Kontxako Banderaren estropada eremuaren hondoa?

Iragarkia
Euskaraz Hondoa
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

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Azken eguneratzea

Duela 40.000 urte, itsasoaren muga gaur egun kanpoko balizak dauden ingurura heltzen zen. Ibon Gaztañazpiren eskutik, estropada eremuaren hondoan sartuko gara; hor izango da jokoan, igandean, Kontxako Bandera.

Arrauna Emakume kirolariak Kontxako Bandera

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