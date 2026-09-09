“Kontxa Hondotik”
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“Kontxa Hondotik”: ¿cómo es el fondo del campo de regatas de la Bandera de La Concha?

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Euskaraz irakurri: “Kontxa Hondotik”: nolakoa da Kontxako Banderaren estropada eremuaren hondoa?
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Hace 40 000 años, el mar llegaba hasta lo que es actualmente la zona de la baliza exterior. De la mano de Ibon Gaztañazpi, nos adentramos en el fondo del campo de regateo en el que las traineras se van a jugar, este domingo, la Bandera de La Concha.

Remo Mujeres deportistas Bandera de La Concha

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“Kontxa Hondotik”: viaje al pasado. ¿Cómo comenzó la historia de la Bandera de La Concha, en 1879?

El periodista de EITB Ibon Gaztañazpi nos muestra cómo era el puerto de San Sebastián hace 147 años, cuando se disputó la Bandera de La Concha por primera vez. Es el primero de una serie de reportajes especiales que EITB va a emitir durante esta semana, en los días previos a que la edición de 2026 de la Bandera de La Concha va a quedar decidida. NOTA: Vídeo generado mediante Inteligencia Artificial

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