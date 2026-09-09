“Kontxa Hondotik”
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“Kontxa Hondotik”: mareen eragina, Kontxako Banderan

Iragarkia
Euskaraz Mareak
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Estropada marea igotzen ari denean egiten dutenean, zer saiatzen dira egiten traineruak? Eta, aldiz, marea jaisten ari bada, zeintzuk dira estropada eremuaren kalerik egokienak? Ibon Gaztañazpik zehaztu digu.

Arrauna Emakume kirolariak Kontxako Bandera

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