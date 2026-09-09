Aurkezpena
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Jai Alai Ligako Lauko finala, irailaren 14tik aurrera

Iragarkia
Jai Alai League: Final Four aurkezpena
18:00 - 20:00
Jai Alai Ligako Lauko finalaren aurkezpena
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Jai Alai Ligako Lauko finala aurkeztu dute asteazken honetan, Donostian, Karmelo Balda frontoian. Datozen hiru astelehenetan jokatuko dute. Emakumezkoetan, Elaia-Arai, Maite-Frida, Ihart-Maia eta Lur-Oaia lehiatuko dira; gizonezkoetan, berriz, Barandika-Basque, Erkiaga-Gorka, Urreisti-Lekerika eta Johan-Manci. 

Jai Alai League Xabier Barandika Johan Sorozabal Mikel Mancisidor Aritz Erkiaga Unai Lekerika Zesta-punta

Zure interesekoa izan daiteke

Barandika eta Oyhenard
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Barandika eta Oyhenard irabazle Donibane Lohizuneko 4ko masterrean

Barandika eta Oyhenard nagusitu dira Donibane Lohizuneko Master 4ko finalean, baina hirugarren jokoa behar izan dute Erkiaga eta Basque mendean hartzeko. Lehenbizikoan, Ispasterkoa eta Bidartekoa izan dira nagusi, 15-13. Bigarrena, baina, gernikarrak eta Donibane Lohizunekoak eskuratu dute, 13-15. Kitarakoan, berriz, Barandika eta Oyhenard jaun eta jabe izan dira: 1-5. Gernikako aurrelaria bolada onean dago, jokatu dituen azken 12 partidetatik 11 poltsikoratu baititu.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X