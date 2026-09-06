Kontxako Bandera
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2026ko Kontxako Banderaren 1. jardunaldiko kaleen zozketaren emaitza

Emakumezkoen estropada 11:00etan hasiko da, eta gizonezkoena, berriz, ordubete geroago, 12:00etan.
Orio eta Arraun Lagunak argazkien muntaia

Arraun Lagunak eta Orio. Argazkia: EITB

KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Igande honetan 11:00etan abiatuko den Kontxako Banderaren 1. jardunaldiari begira, kaleak zozkatu dira gaur goizean Donostiako udaletxean. Zozketak emaitza hau utzi du:

EMAKUMEZKOEN ESTROPADA

1. txanda:

1. kalea: Hibaika

2. kalea: Zarautz

3. kalea: Donostiarra

4. kalea: Tolosaldea

2. txanda:

1. kalea: San Juan

2. kalea: Astillero

3. kalea: Orio

4. kalea: Arraun Lagunak

 

GIZONEZKOEN ESTROPADA

1. txanda:

1. kalea: Ondarroa

2. kalea: Orio

3. kalea: Donostiarra

4. kalea: Getaria

2. txanda:

1. kalea: Bermeo

2. kalea: Zierbena

3. kalea: Lekitarra

4. kalea: Hondarribia

Kontxako Bandera

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