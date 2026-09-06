Bandera de La Concha
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El largo de vuelta de Orio, en la primera jornada de la Bandera de La Concha, desde dentro de la trainera

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Orio (minikamera)
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Orioren azken luzea, Kontxako Banderaren lehen jardunaldian, traineruaren barrutik ikusita
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Última actualización

Orio ha sido la más rápida en la primera jornada de la Bandera de La Concha de 2026, en la que ha conseguido una renta de tres segundos sobre Donostiarra. Zierbena y Hondarribia completarán la tanda de honor, el domingo que viene, con Bermeo, Lekittarra, Getaria y Ondarroa en la primera tanda.

Remo Orio Bandera de La Concha

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