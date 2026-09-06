Bandera de La Concha
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El largo de vuelta de Arraun Lagunak, en la primera jornada de la Bandera de La Concha, desde dentro de la trainera

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Arraun Lagunak (minikamera)
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Arraun Lagunaken azken luzea, Kontxako Banderaren lehen jardunaldian, traineruaren barrutik ikusita
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J. E. R. | KIROLAK EITB

Última actualización

Arraun Lagunak ha ganado la primera jornada de la Bandera de La Concha de 2026, y ha obtenido una ventaja de nueve segundos sobre Tolosaldea, que ha sido segunda. San Juan y Astillero también estarán en la tanda de honor, e Hibaika, Donostiarra, Zarautz y Orio remarán en la primera tanda del próximo domingo. 

Arraun Lagunak Mujeres deportistas Remo Bandera de La Concha

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