Rias Baixas, San Juan y Arraun Lagunak son las traineras más laureadas de la Bandera de La Concha, con 5 banderas. Ésta última, ha conquistado las cuatro últimas ediciones.

Palmarés de la Bandera de la Concha (2008-2026)

2026 - Arraun Lagunak (Nagore Osoro)

2025 - Arraun Lagunak (Joana Halsouet)

2024 - Arraun Lagunak (Andrea Astudillo)

2023 - Arraun Lagunak (Andrea Astudillo)

2022 - Orio (Nadeth Agirre)

2021 - Arraun Lagunak (Andrea Astudillo)

2020 - Orio (Nadeth Agirre)

2019 - Orio (Nadeth Agirre)

2018 - Pasai Donibane (Nerea Pérez e Izaro Lestayo)

2017 - Pasai Donibane (Nerea Pérez)

2016 - Pasai Donibane (Nerea Pérez)

2015 - Pasai Donibane (Nerea Pérez)

2014 - Pasai Donibane (Inder Paredes)

2013 - Zumaia (Nagore Osoro)

2012 - Galicia-Rias Baixas (Laura Hermo)

2011 - Galicia-Rias Baixas (Laura Hermo)

2010 - Galicia-Rias Baixas (Laura Hermo)

2009 - Galicia-Rias Baixas (Laura Hermo)

2008 - Galicia-Rias Baixas (Laura Hermo)

Palmarés por traineras

1 - Galicia-Rias Baixas: 5 banderas

2 - San Juan (Pasai Donibane): 5

3 - Arraun Lagunak: 5

4 - Orio: 3

5 - Zumaia: 1