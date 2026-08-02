Lekeitioko estropada
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Jule Arkotxa: “Bagenekien Lekeitioko estropada eremua tranposoa zela"

Iragarkia
Jule Arkotxa
18:00 - 20:00
Jule Arkotxa, Arraun Lagunaken patroia. Argazkia: EITB
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KIROLAK EITB

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Jule Arkotxa Arraun Lagunakeko patroiak Lekeition irabazitako banderaz hitz egin du, Euskotren Ligako 11. jardunaldian. Bueltako luzean ez direla talde bezala "batu" adierazi du, baina egoerari aurre egiten jakin dutela.

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Etxabe, larunbatean gertatutakoari buruz: “Erabakirik zuzenena hartu zen, han ez zegoen girorik arraunean egiteko"

"Pertsonalki, oso harro nago hartutako erabakiarekin", adierazi du Arraun Lagunaken entrenatzaileak, iragan larunbatean, Donostian, bertan behera utzitako estropadari buruz. "Zigorra etortzen bada ere, harro hartuko dut, oso lasai egin dut lo". San Juanen jarrerari buruz: "Beti dago... Ez dut esango ardi beltz bat... Baina azalpenak eman beharko dituzte".

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