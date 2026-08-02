Regata de Lekeitio
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Jule Arkotxa: “Sabíamos que el campo de Lekeitio era tramposo"

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Jule Arkotxa
18:00 - 20:00
Jule Arkotxa, patrona de Arraun Lagunak. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Jule Arkotxa: "Bagenekien Lekeitioko estropada eremua tranposoa zela"
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KIROLAK EITB

Última actualización

La patrona de Arraun Lagunak, Jule Arkotxa, ha hablado sobre la bandera ganada en Lekeitio en la 11ª jornada de la Liga Euskotren. Ha afirmado que en el largo de vuelta no se han "unido" como equipo, pero han sabido hacer frente a la situación.

Arraun Lagunak Mujeres deportistas Remo Euskotren Liga

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Etxabe sobre lo ocurrido el sábado: “Se tomó la mejor decisión, no se daban las condiciones para remar"

"Personalmente, estoy muy orgulloso de la decisión tomada", ha insistido el entrenador de Arraun Lagunak, sobre la regata suspendida el pasado sábado en Donostia-San Sebastián. "Aunque pueda acarrear castigo, me sentiré orgulloso, he dormido muy tranquilo", ha subrayado. Sobre la actitud de San Juan, ha dicho que "siempre hay, no lo diré, una oveja negra, pero las explicaciones las tendrán que dar ellos".

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