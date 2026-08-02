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Arraun Lagunaken azken metroak Lekeitioko estropadan

Iragarkia
LEKEITIO, 02/08/2026.- La trainera de Arraun Lagunak durante la segunda manga de la XLI Bandera El Correo de la Liga Eusko Tren celebrada este domingo en Lekeitio (Bizkaia). EFE/ Miguel Toña
18:00 - 20:00
Arraun Lagunaken trainerua. Argazkia: EFE
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Ikusi berriro nolakoak izan diren Arraun Lagunaken azken metroak Euskotren Ligako Lekeitioko estropadan, ontzi barruko kameratik ikusita.

Arraun Lagunak Arrauna Euskotren Liga Emakume kirolariak

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18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Etxabe, larunbatean gertatutakoari buruz: “Erabakirik zuzenena hartu zen, han ez zegoen girorik arraunean egiteko"

"Pertsonalki, oso harro nago hartutako erabakiarekin", adierazi du Arraun Lagunaken entrenatzaileak, iragan larunbatean, Donostian, bertan behera utzitako estropadari buruz. "Zigorra etortzen bada ere, harro hartuko dut, oso lasai egin dut lo". San Juanen jarrerari buruz: "Beti dago... Ez dut esango ardi beltz bat... Baina azalpenak eman beharko dituzte".

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