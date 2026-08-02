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Últimos metros de Arraun Lagunak en la regata de Lekeitio

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LEKEITIO, 02/08/2026.- La trainera de Arraun Lagunak durante la segunda manga de la XLI Bandera El Correo de la Liga Eusko Tren celebrada este domingo en Lekeitio (Bizkaia). EFE/ Miguel Toña
18:00 - 20:00
La trainera de Arraun Lagunak. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Arraun Lagunaken azken metroak Lekeitioko estropadan
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KIROLAK EITB

Última actualización

Vuelve a ver cómo han sido los últimos metros en Arraun Lagunak en la regata de Lekeitio de la Liga Euskotren, vista desde la cámara interior de la embarcación.

Arraun Lagunak Remo Euskotren Liga Mujeres deportistas

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Etxabe sobre lo ocurrido el sábado: “Se tomó la mejor decisión, no se daban las condiciones para remar"

"Personalmente, estoy muy orgulloso de la decisión tomada", ha insistido el entrenador de Arraun Lagunak, sobre la regata suspendida el pasado sábado en Donostia-San Sebastián. "Aunque pueda acarrear castigo, me sentiré orgulloso, he dormido muy tranquilo", ha subrayado. Sobre la actitud de San Juan, ha dicho que "siempre hay, no lo diré, una oveja negra, pero las explicaciones las tendrán que dar ellos".

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