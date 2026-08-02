Últimos metros de Arraun Lagunak en la regata de Lekeitio
Vuelve a ver cómo han sido los últimos metros en Arraun Lagunak en la regata de Lekeitio de la Liga Euskotren, vista desde la cámara interior de la embarcación.
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Jule Arkotxa: “Sabíamos que el campo de Lekeitio era tramposo"
La patrona de Arraun Lagunak, Jule Arkotxa, ha hablado sobre la bandera ganada en Lekeitio en la 11ª jornada de la Liga Euskotren. Ha afirmado que en el largo de vuelta no se han "unido" como equipo, pero han sabido hacer frente a la situación.
Últimos metros de Arraun Lagunak en la Bandera Euskotren
Vuelve a ver cómo han sido los últimos metros de la Bandera Euskotren de la Liga Euskotren.
Nagore Osoro: “Más que una mala calle, era una calle en la que había que trabajar mucho"
Nagore Osoro, patrona de Arraun Lagunak, ha querido destacar el duro trabajo a realizar en Santurtzi, en una regata que ha estado condicionada por las condiciones de las distintas calles.
Etxabe sobre lo ocurrido el sábado: “Se tomó la mejor decisión, no se daban las condiciones para remar"
"Personalmente, estoy muy orgulloso de la decisión tomada", ha insistido el entrenador de Arraun Lagunak, sobre la regata suspendida el pasado sábado en Donostia-San Sebastián. "Aunque pueda acarrear castigo, me sentiré orgulloso, he dormido muy tranquilo", ha subrayado. Sobre la actitud de San Juan, ha dicho que "siempre hay, no lo diré, una oveja negra, pero las explicaciones las tendrán que dar ellos".
Xubane Uribarrena: “Si este equipo tiene algo, eso es cabeza”
La remera de Arraun Lagunak ha compartido cómo ha vivido la rergata de Getxo desde dentro. Cree que su equipo ha hecho un buen trabajo y ha elogiado la concentración de las remeras. También se ha referido a la polémica surgida ayer en Donostia y ha dejado bien clara su opinión al respecto.
Itziar Eguren, emocionada: “Las golondrinas nunca dejan de volar"
La Lugañene no ha tenido rival en la II Bandeira Femenina Concello de Bueu y suma su séptima victoria de la temporada. Las de Donostia, además, han batido el récord del campo de regateo. "Las golondrinas nunca dejan de volar", ha declarado la presidenta Itziar Eguren muy emocionada.
Itziar Eguren: “Haciendo bien las cosas, no hay techo"
La presidenta de Arraun Lagunak ve a su equipo "unido" y alaba el trabajo de las chicas. Destaca que están ganando todo y que, trabajando bien, no hay "techo".
Xubane Uribarrena: “Normalmente, nos cuesta mucho ganar en Orio"
Xubane Uribarrena, remera de Arraun Lagunak, habla de su victoria en la Bandera Orio Kanpina. Señala que es una regata que "siempre nos cuesta" pero que han ganado haciendo un buen trabajo.
La regata de Arraun Lagunak en la Bandera Orio Kanpina, vista desde la minicámara
La embarcación donostiarra ha sido la ganadora de la quinta jornada de la Liga Euskotren. Así ha sido la regata de la embarcación líder de la liga, vista desde la minicámara.