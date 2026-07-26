IKURRINA DE GETXO

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Xubane Uribarrena: “Si este equipo tiene algo, eso es cabeza”

Publicidad
Xubane Uribarrena, Arraun Lagunakeko arraunlaria
18:00 - 20:00
Xubane Uribarrena, Arraun Lagunakeko arraunlaria.
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

La remera de Arraun Lagunak ha compartido cómo ha vivido la rergata de Getxo desde dentro. Cree que su equipo ha hecho un buen trabajo y ha elogiado la concentración de las remeras. También se ha referido a la polémica surgida ayer en Donostia y ha dejado bien clara su opinión al respecto.

Arraun Lagunak Remo Euskotren Liga

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X