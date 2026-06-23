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Nagore Osoro: “Tolosaldea izango da gure aurkaririk zuzenena, baina San Juanek ere ezustekoren bat eman dezake"

Iragarkia
Nagore-Osoro-patrona-Arraun-Lagunak-entrevista
18:00 - 20:00
Nagore Osoro, Arraun Lagunakeko patroia. Irudia: EITB
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Nagore Osorok Zumaiarekin Kontxa eta bi liga irabazi zituen. Osorok azpimarratu duenez, garaipen gosez jarraitzen duen taldea aurkitu du Arraun Lagunaken. "Inor ez da aspertzen irabaztearekin", esan du. "Oso talde lehiakorra da", erantsi du.

Arraun Lagunak Emakume kirolariak Arrauna Euskotren Liga

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