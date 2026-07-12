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La regata de Arraun Lagunak en la Bandera Orio Kanpina, vista desde la minicámara

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Arraun lagunak mini kamara Euskotren Ligako bosgarren jardunaldia
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Arraun Lagunak estropada Orio Kanpina Banderan, minikameratik ikusita
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KIROLAK EITB

Última actualización

La embarcación donostiarra ha sido la ganadora de la quinta jornada de la Liga Euskotren. Así ha sido la regata de la embarcación líder de la liga, vista desde la minicámara.

Arraun Lagunak Mujeres deportistas Remo Euskotren Liga

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Hace  min.

Nagore Osoro (Arraun Lagunak), a falta de unas paladas para la llegada: “Aupa Athletic, la hostia!"

Donostia Arraun Lagunak ha conquistado la VIII Bandera de Bilbao y consolida su liderato en la clasificación general de la Liga Euskotren. En los instantes finales de la regata disputada en la ría de Bilbao, con la victoria prácticamente asegurada y a falta de apenas unas paladas para la llegada, la patrona ondarrutarra del Lugañene lanzó un espontáneo "¡Aupa Athletic, la hostia!".

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