Entrevista
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Nagore Osoro sobre un posible monólogo de Arraun Lagunak: “Nadie se aburre de ganar y cuando ganamos lo hacemos por nuestro propio mérito"

Publicidad
Nagore-Osoro-patrona-Arraun-Lagunak-entrevista
18:00 - 20:00
Nagore Osoro, patrona de Arraun Lagunak. Imagen: EiTB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Nagore Osoro Arraun Lagunakeko patroiari elkarrizketa EITBKirolak saioan, Euskotren Ligaren hasierari begira
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

Nagore Osoro ya ganó La Concha y dos ligas con Zumaia. Dejó el remo y volvió el pasado año de la mano de Tolosaldea. Este año ha dado el salto al campeón, Arraun Lagunak. Osoro ha destacado que ha encontrado en a un equipo que sigue con hambre de victoria.

Arraun Lagunak Mujeres deportistas Remo Euskotren Liga

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X