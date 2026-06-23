Nagore Osoro sobre un posible monólogo de Arraun Lagunak: “Nadie se aburre de ganar y cuando ganamos lo hacemos por nuestro propio mérito"
Nagore Osoro ya ganó La Concha y dos ligas con Zumaia. Dejó el remo y volvió el pasado año de la mano de Tolosaldea. Este año ha dado el salto al campeón, Arraun Lagunak. Osoro ha destacado que ha encontrado en a un equipo que sigue con hambre de victoria.
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Las chicas de Arraun Lagunak han sido recibidas con música y al grito de ''campeonas''
Arraun Lagunak ha levantado por cuarta vez la Bandera de La Concha y, junto a la Liga Euskotren, han redondeado la temporada. Han querido celebrar la victoria con la afición.
Jule Arkotxa: ''He cumplido mi sueño de ganar la Bandera de La Concha''
Donostia Arraun Lagunak ha conquistado este domingo la Bandera de La Concha con una actuación excelente. La vigente campeona reedita así sus títulos de 2024 y 2023 y culmina una temporada brillante. "He cumplido mi sueño de ganar la Bandera de La Concha", ha señalado la joven remera Jule Arkotxa.
Arraun Lagunak, a por la cuarta Concha
Lorea Etxabe, remera de Arraun Lagunak, ha explicado cómo vive el equipo el reto de ganar la cuarta Concha. Tras la primera jornada, aventajan a Tolosaldea con 10 segundos.
Arraun Lagunak da un paso de gigante para ganar su cuarta bandera
Arraun Lagunak, vigente campeona de la Bandera de la Concha, va camino de reeditar sus títulos de 2024 y 2023 ya que afrontará con diez segundos de ventaja la segunda y decisiva jornada del próximo domingo sobre Tolosaldea y Orio.
Arraun Lagunak gana con autoridad la primera jornada de La Concha, tras aventajar en 10 segundos a Tolosaldea
La "Lugañene" se ha llevado la victoria en la 1ª jornada de la Bandera de La Concha 2025, con 10 segundos de ventaja sobre la segunda, Tolosaldea. Orio ha sido tercera, a 10 segundos y 84 centésimas, y Zumaia cuarta, a 15 segundos.
Joana Halsouet: ''Hemos salido con gran determinación, y estamos muy contentas con el resultado de la regata''
Donostia Arraun Lagunak ha sido la trainera más rapida en la primera jornada de la Bandera de La Concha, logrando una ventaja de 10 segundos respecto a sus principales rivales, Tolosaldea y Orio, de cara a la decisiva jornada del próximo domingo. Hablamos con la patrona Joana Halsouet.
Itziar Eguren, de Arraun Lagunak: ''En Zarautz pulverizamos récords y no se valoró. Eso duele''
La presidenta de Arraun Lagunak destaca el trabajo y el compromiso que hay detrás de los logros de la Lugañene, que acaba de ganar su cuarta Liga Euskotren. Denuncia también que, muchas veces, los logros no tengan el eco y el reconocimiento deseado.
Arraun Lagunak celebra con entusiasmo su cuarta victoria de liga
Donostia Arraun Lagunak ha ganado por cuarta vez la Liga Euskotren y, esta tarde, finalizada la liga, las campeonas han sido recibidas con entusiasmo en San Sebastián. Las remeras lo han celebrado con entusiasmo.
Ikurriña de Getaria de la Liga Euskotren 2025: La regata de Arraun Lagunak desde dentro la trainera
Arraun Lagunak ha quedado en segundo lugar en la Ikurriña de Getaria de la Liga Euskotren, y en este vídeo puedes ver cómo han vivido la regata las remeras y la patrona del equipo.