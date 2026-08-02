Ulysses Data For Science Bandera

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Arraun Lagunak garaile Lekeition, marka hautsita

Ez dago Donostia Arraun Lagunak gelditzerik. Lugañene ontziak beste erakustaldi bat eman du Lekeitioko uretan, hasieratik amaierara nagusi izan eta garaipen argia eskuratuta. Donostiako ontziak Euskotren Ligako lidergoa sendotu du, eta, gainera, estropada eremuko marka hobetuta, denboraldi bikainari beste mugarri bat gehitu dio.

LEKEITIO, 02/08/2026.- La trainera de Arraun Lagunak se ha proclamado vencedora de la XLI Bandera El Correo de la Liga Eusko Tren celebrada este domingo en Lekeitio (Bizkaia). EFE/ Miguel Toña

Donostia Arraun Lagunak nagusitu da Lekeition, eta marka hobetu du. Argazkia: EFE

author image

L. U. G. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Donostia Arraun Lagunakek jaun eta jabe jarraitzen du Euskotren Ligan, Lekeitioko uretan jokatutako estropadan ere garaipen argia lortuta, eta estropada eremuko marka hobetuta. Gaur egun, Lugañenek ez du parekorik, eta hasieratik amaierara nagusitasun osoz gidatu du estropada Ulysses Data For Science Bandera bereganatzeko. Garaipen honekin, Donostiako traineruak lidergoa sendotu eta denboraldi honetako bolada ezin hobea luzatu du.

Lekeition lehiatu diren lehenak Orio, HIbaika, Zumaia eta Donostiarra izan dira. Donostiarrak aurretik egin du lehen ziaboga, 3 segundora Hibaika zuela eta gainerako traineruak atzean utzita. Bigarren luzean, Donostiarrak abantailari eutsi dio, eta 10 minutu eta 58 segundoko denbora eginda bukatu du lana. Hibaika izan da bigarren, 3 segundora; Orio hirugarren, 9ra, eta Zumaia laugarren, 18ra.

Ohorezko txandan, Astillero, San Juan, Tolosaldea eta Arraun Lagunak aritu dira. Arraun Lagunak estropada apurtzera atera da, eta buruan jarri da lehen metroetatik. Lugañene ontziak aurretik egin du lehen ziaboga, 5 minutu eta 33 segundoko denbora eginda. 

Bigarren luzean, Arraun Lagunak, Tolosaldea eta San Juanen arteko aldea murriztu egin da. Hiru ontziak une batzuetan abiadura berean joan dira, minutuko 36 palada emanez.

Hala ere, Juan Mari Etxaberen ontziak abantailari eutsi dio, eta 10 minutu eta 48 segundu behar izan ditu lana amaitzeko, estropada eremuko marka hobetuta. Tolosaldea (+2,80), San Juan (+4,02) eta Astillero (+24,65) sailkatu dira ondoren. Lehenengo txandan aritu diren Donostiarra, Hibaika eta Orio Astilleroren aurretik sailkatu dira.

Hortaz, Arraun Lagunakek jarraitzen du sailkapen nagusian lider (80 puntu), Tolosaldea dago bigarren (64 puntu), eta San Juan, berriz, hirugarren (62 puntu).

Iragarkia
Jule Arkotxa
18:00 - 20:00
Arrauna Arraun Lagunak Donostiarra Kaiarriba Astillero Zumaia Hibaika Tolosaldea Orio Hondarribia Euskotren Liga

Zure interesekoa izan daiteke

Juan-Mari-Etxabe-Arraun-Lagunak-elkarrizketa
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Etxabe, larunbatean gertatutakoari buruz: “Erabakirik zuzenena hartu zen, han ez zegoen girorik arraunean egiteko"

"Pertsonalki, oso harro nago hartutako erabakiarekin", adierazi du Arraun Lagunaken entrenatzaileak, iragan larunbatean, Donostian, bertan behera utzitako estropadari buruz. "Zigorra etortzen bada ere, harro hartuko dut, oso lasai egin dut lo". San Juanen jarrerari buruz: "Beti dago... Ez dut esango ardi beltz bat... Baina azalpenak eman beharko dituzte".

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X