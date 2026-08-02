Arraun Lagunak garaile Lekeition, marka hautsita
Ez dago Donostia Arraun Lagunak gelditzerik. Lugañene ontziak beste erakustaldi bat eman du Lekeitioko uretan, hasieratik amaierara nagusi izan eta garaipen argia eskuratuta. Donostiako ontziak Euskotren Ligako lidergoa sendotu du, eta, gainera, estropada eremuko marka hobetuta, denboraldi bikainari beste mugarri bat gehitu dio.
Donostia Arraun Lagunakek jaun eta jabe jarraitzen du Euskotren Ligan, Lekeitioko uretan jokatutako estropadan ere garaipen argia lortuta, eta estropada eremuko marka hobetuta. Gaur egun, Lugañenek ez du parekorik, eta hasieratik amaierara nagusitasun osoz gidatu du estropada Ulysses Data For Science Bandera bereganatzeko. Garaipen honekin, Donostiako traineruak lidergoa sendotu eta denboraldi honetako bolada ezin hobea luzatu du.
Lekeition lehiatu diren lehenak Orio, HIbaika, Zumaia eta Donostiarra izan dira. Donostiarrak aurretik egin du lehen ziaboga, 3 segundora Hibaika zuela eta gainerako traineruak atzean utzita. Bigarren luzean, Donostiarrak abantailari eutsi dio, eta 10 minutu eta 58 segundoko denbora eginda bukatu du lana. Hibaika izan da bigarren, 3 segundora; Orio hirugarren, 9ra, eta Zumaia laugarren, 18ra.
Ohorezko txandan, Astillero, San Juan, Tolosaldea eta Arraun Lagunak aritu dira. Arraun Lagunak estropada apurtzera atera da, eta buruan jarri da lehen metroetatik. Lugañene ontziak aurretik egin du lehen ziaboga, 5 minutu eta 33 segundoko denbora eginda.
Bigarren luzean, Arraun Lagunak, Tolosaldea eta San Juanen arteko aldea murriztu egin da. Hiru ontziak une batzuetan abiadura berean joan dira, minutuko 36 palada emanez.
Hala ere, Juan Mari Etxaberen ontziak abantailari eutsi dio, eta 10 minutu eta 48 segundu behar izan ditu lana amaitzeko, estropada eremuko marka hobetuta. Tolosaldea (+2,80), San Juan (+4,02) eta Astillero (+24,65) sailkatu dira ondoren. Lehenengo txandan aritu diren Donostiarra, Hibaika eta Orio Astilleroren aurretik sailkatu dira.
Hortaz, Arraun Lagunakek jarraitzen du sailkapen nagusian lider (80 puntu), Tolosaldea dago bigarren (64 puntu), eta San Juan, berriz, hirugarren (62 puntu).
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