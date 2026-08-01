Arraun Lagunakek berera jarraitzen du Santurtzin
Donostiarrek denboraldiko hamargarren garaipena lortu dute XV. Euskotren Banderan, estropada hasieratik amaierara menderatuta. Tolosaldea izan da bigarren 16 segundora eta Astillero, hirugarren, 22 segundora.
Inork ezin du Arraun Lagunak gainditu. Donostiarrek denboraldiko hamargarren garaipena lortu dute Santurtzin, XV. Euskotren Bandera irabazita, estropada hasieratik amaierara menderatuta. Gipuzkoakoarrek jokatu diren estropada guztiak irabazi dituzte Euskotren Ligan.
Gaurko estropada-eremuak ohikoak ez bezalako ezaugarriak zituen. Ontzi guztiek lau luze egin behar izan dituzte arraunean eta hiru ziaboga eman, ohiko bi luze eta biraketa bakarraren ordez. Horrekin batera, gaur ere ohi baino 500 metro gehiago egin behar izan dituzte.
Baina horrek ere ez dio Arraun Lagunaki ezertan eragin. Gaurkoan ere, Lugañene ontziak ez die aukerarik eman bere aurkariei. Lehiatzen den edozein estropadetan erakusten du dela indartsuena, eta gaur Santurtzin ere ez da ezberdina izan.
Emozioa atzetik egon da, eta Tolosaldea, Astillero eta Hibaika izan dira bigarren postuagatik lehia oso parekatua izan dutenak. Lehen bi luzeetan hiru ontzietako batek ere ezin izan du abantaila hartu, eta lehen bi ziabogak ia parean eman dituzte. Azkenean, Tolosaldeak beste martxa bat sartu du eta bigarren postuan amaitzea lortu du.
Lehen txandan, berriz, Donostiarrak jarraitzen du goranzko joera argiarekin. Ibon Urbietak entrenatutako ontzia denboraldiko unerik onena igarotzen ari da eta gaur udako estropadarik onena bete dute.
Zalantzaz betetako hasiera baten ondoren, bazirudien gainerako ontzietatik aldenduko zirela atzetik, bereziki lehen ziabogaren ostean, Orioren atzetik 9 segundora egon baitira. Baina Nicole Maroñok patroiak zuzentzen dituen arraunlariek burua makurtu dute, eta pixkanaka-pixkanaka denbora murrizten joan eta gainerako aurkariak aurreratzen joan dira, euren txanda aise irabazi arte. Bigarren Orio izan da, hirugarren Hibaika izan da eta laugarren, Zumaia.
Emaitza honekin, Donostiarrak sailkapeneko azken postua utzi du Zumaia aurreratuz. Kike Manterolak zuzentzen duen ontzia 2 puntu atzetik kokatu da orain. Gainerakoek berdin jarraitzen dute, Arraun Lagunak buruan eta aldeak handituz estropada bakoitzean, Tolosaldea bigarren postuan, eta San Juan eta Astillero ohorezko txandan.
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