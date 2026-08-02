Donostia Arraun Lagunak sigue siendo la gran dominadora de la Liga Euskotren, tras lograr también una clara victoria en la regata disputada en aguas de Lekeitio y batir el récord del campo de regatas. La embarcación Lugañene no tiene rival en la actualidad y ha liderado la regata de principio a fin con una superioridad absoluta para hacerse con la Bandera Ulysses Data For Science. Con esta nueva victoria, la trainera donostiarra refuerza su liderato y prolonga su excelente racha esta temporada.

Las primeras en competir en Lekeitio han sido Orio, Hibaika, Zumaia y Donostiarra. Donostiarra ha pasado primera por la primera ciaboga, con una ventaja de 3 segundos sobre Hibaika, segunda, y dejando atrás al resto de traineras. En el segundo largo, Donostiarra ha mantenido su ventaja y ha finalizado la regata con un tiempo de 10 minutos y 58 segundos. Hibaika ha sido segunda, a 3 segundos; Orio, tercera, a 9; y Zumaia, cuarta, a 18.

En la tanda de honor han competido Astillero, San Juan, Tolosaldea y Arraun Lagunak. Arraun Lagunak ha salido decidida a romper la regata y se ha colocado en cabeza desde los primeros metros. La embarcación Lugañene ha pasado primera por la primera ciaboga, con un tiempo de 5 minutos y 33 segundos.

En el segundo largo, la diferencia entre las embarcaciones de Arraun Lagunak, Tolosaldea y San Juan se ha reducido. Las tres traineras han navegado en algunos momentos a la misma velocidad, a 36 paladas por minuto.

Sin embargo, la embarcación dirigida por Juan Mari Etxabe ha mantenido su ventaja y ha necesitado 10 minutos y 48 segundos para completar la regata, batiendo el récord del campo de regatas. A continuación se han clasificado Tolosaldea (+2,80), San Juan (+4,02) y Astillero (+24,65). Las embarcaciones de Donostiarra, Hibaika y Orio, de la primera tanda, han terminado la regata por delante de Astillero.