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La Lugañene no encuentra rival y gana en Lekeitio con récord incluido

No hay manera de frenar a Donostia Arraun Lagunak, cuya embarcación Lugañene ha dado una nueva exhibición en aguas de Lekeitio, dominando de principio a fin y sumando una clara victoria. La embarcación de Juan Mari Etxabe consolida su liderato en la Liga Euskotren y además, batiendo el récord del campo de regateo, añade un nuevo hito a su excelente temporada.

LEKEITIO, 02/08/2026.- La trainera de Arraun Lagunak se ha proclamado vencedora de la XLI Bandera El Correo de la Liga Eusko Tren celebrada este domingo en Lekeitio (Bizkaia). EFE/ Miguel Toña
Arraun Lagunak triunfa en Lekeitio, batiendo el récord. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Arraun Lagunak garaile Lekeition, errekor berria ezarrita
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L. U. G. | KIROLAK EITB

Última actualización

Donostia Arraun Lagunak sigue siendo la gran dominadora de la Liga Euskotren, tras lograr también una clara victoria en la regata disputada en aguas de Lekeitio y batir el récord del campo de regatas. La embarcación Lugañene no tiene rival en la actualidad y ha liderado la regata de principio a fin con una superioridad absoluta para hacerse con la Bandera Ulysses Data For Science. Con esta nueva victoria, la trainera donostiarra refuerza su liderato y prolonga su excelente racha esta temporada.

Las primeras en competir en Lekeitio han sido Orio, Hibaika, Zumaia y Donostiarra. Donostiarra ha pasado primera por la primera ciaboga, con una ventaja de 3 segundos sobre Hibaika, segunda, y dejando atrás al resto de traineras. En el segundo largo, Donostiarra ha mantenido su ventaja y ha finalizado la regata con un tiempo de 10 minutos y 58 segundos. Hibaika ha sido segunda, a 3 segundos; Orio, tercera, a 9; y Zumaia, cuarta, a 18.

En la tanda de honor han competido Astillero, San Juan, Tolosaldea y Arraun Lagunak. Arraun Lagunak ha salido decidida a romper la regata y se ha colocado en cabeza desde los primeros metros. La embarcación Lugañene ha pasado primera por la primera ciaboga, con un tiempo de 5 minutos y 33 segundos.

En el segundo largo, la diferencia entre las embarcaciones de Arraun Lagunak, Tolosaldea y San Juan se ha reducido. Las tres traineras han navegado en algunos momentos a la misma velocidad, a 36 paladas por minuto.

Sin embargo, la embarcación dirigida por Juan Mari Etxabe ha mantenido su ventaja y ha necesitado 10 minutos y 48 segundos para completar la regata, batiendo el récord del campo de regatas. A continuación se han clasificado Tolosaldea (+2,80), San Juan (+4,02) y Astillero (+24,65). Las embarcaciones de Donostiarra, Hibaika y Orio, de la primera tanda, han terminado la regata por delante de Astillero.

 

Así pues, Arraun Lagunak continúa liderando la clasificación general con 80 puntos, seguido de Tolosaldea (64 puntos) y San Juan (62 puntos).

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"Personalmente, estoy muy orgulloso de la decisión tomada", ha insistido el entrenador de Arraun Lagunak, sobre la regata suspendida el pasado sábado en Donostia-San Sebastián. "Aunque pueda acarrear castigo, me sentiré orgulloso, he dormido muy tranquilo", ha subrayado. Sobre la actitud de San Juan, ha dicho que "siempre hay, no lo diré, una oveja negra, pero las explicaciones las tendrán que dar ellos".

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