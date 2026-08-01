Arraun Lagunak sigue a lo suyo en Santurtzi
Nadie puede con Arraun Lagunak. Las de Donostia han sumado su décima victoria de la temporada en Santurtzi ganando la XV Bandera Euskotren tras dominar la regata de principio a fin. Solo las de la capital de Gipuzkoa saben lo que es hondear una bandera este verano en la Liga Euskotren. Segundo ha sido Tolosaldea a 16 segundos y tercero ha terminado Astillero a 22'.
El campo de regateo de hoy presentaba características diferentes a las habituales. Todas las embarcaciones han tenido que remar cuatro largos y dar tres ciabogas, en vez de los habituales dos largos y único giro. Unido a eso, los botes hoy también han tenido que recorrer 500 metros más de lo que suele ser costumbre.
Pero ni eso hace que Arraun Lagunak se despiste. Las patroneadas por Nagore Osoro siguen sin dar opciones al resto de las embarcaciones. Regata en la que compiten, regata en la que toman la directa hacia la bandera. Y hoy en Santurtzi tampoco ha sido diferente.
Donde sí ha habido más emoción ha sido por detrás, con Tolosaldea, Astillero e Hibaika librando una pelea muy igualada por el segundo puesto. En los primeros dos largos ninguna de las tres embarcaciones lograba tomar ventaja, llegando a los dos primeros giros casi a la par. Al final, Tolosaldea ha metido una marcha más y ha logrado acabar en segundo lugar.
En la primera tanda, quien sigue con una muy clara dinámica ascendente es Donostiarra. Las entrenadas por Ibon Urbieta están atravesando el mejor momento de la temporada y hoy han completado su mejor regata de verano.
Después un inicio dubitativo, en el que tras la primera ciaboga parecía que podían descolgarse del resto al colocarse hasta 9 segundos por detrás de Orio, las patroneadas por Nicole Maroño han agachado la cabeza y poco a poco han ido recortando tiempo has ir adelantando al resto de sus rivales y ganar su turno con holgura. Segundo ha sido Orio, tercero ha sido Hibaika y cuarto, Zumaia.
Con este resultado, Donostiarra abandona el farolillo rojo de la clasificación y se lo entrega a Zumaia, que se queda dos puntos por detrás. El resto sigue más o menos igual, con Arraun Lagunak en cabeza y aumentando diferencias en cada regata, con Tolosaldea en el segundo puesto, y San Juan y Astillero completando la tanda de honor.
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