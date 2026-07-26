Getxoko Ikurrina
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Arraun Lagunak jaun eta jabe Getxoko XVIII. Ikurrinan

Donostia Arraun Lagunakek irabazi du XVIII. Getxoko Ikurrina, Euskotren Ligan beste garaipen bat eskuratuta: zortzitik zortzi. Donostiako estropada bertan behera geratu ostean, Lugañenek erakustaldi bikaina eman du berriro uretan, sailkapen nagusiko lidergoari sendo eusteko.

Arraun Lagunak Getxoko banderarekin

Arraun Lagunak nagusitu da Getxon. Argazkia: EITB

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L. U. G. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Lugañene ontziak irabazi du gaur Getxoko XVIII. Ikurrina, Euskotren Ligan duen erabatekoa nagusitasunari eutsiz. Juan Mari Etxaberen ontziak beste garaipen bat poltsikoratu du Abrako uretan, asteburuko estropada puntuagarri bakarrean, Donostiakoa bertan behera geratu ostean. Garaipen honekin, lidergoa are gehiago sendotu dute Donostiako klubak.

Getxon lehiatu diren lehenak Hibaika, Donostiarra, Zumaia eta Orio izan dira. Oriok aurretik egin du lehen ziaboga, 6 segundoko tartea lortuta gainerako traineruak atzean utzita. Bigarren luzean, Oriok abantaila handitu du, eta 11 minutu eta 44 segundoko denbora eginda bukatu du lana. Donostiarra izan da bigarren, 9 segundora; Hibaika hirugarren, 9ra, eta Zumaia laugarren, 21era.

Ohorezko txandan, Arraun Lagunak, San Juan, Tolosaldea eta Astillero aritu dira. San Juan oso ongi atera da, eta abantaila atera die aurkariei hasierako metroetan, baina Lugañene kanporantzako luzean aurreratu da, estropada buruan jartzeko. Arraun Lagunakek aurretik egin du lehen ziaboga, 5 minutu eta 51 segundoko denbora eginda. 

Bigarren luzean, Juan Mari Etxaberen ontziak abantaila handitu du, eta 11 minutu eta 2 segundo behar izan ditu lana amaitzeko. Tolosaldea (+13.09), San Juan (+20.26) eta Hibaika (+28.00) sailkatu dira ondoren.

Ondorioz, Arraun Lagunakek jarraitzen du sailkapen nagusian lider (64 puntu). Tolosaldea dago bigarren (50 puntu), eta San Juan, berriz, hirugarren (41 puntu).

Iragarkia
Xubane Uribarrena, Arraun Lagunakeko arraunlaria
18:00 - 20:00
Arraun Lagunak Euskotren Liga

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