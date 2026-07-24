Ibon Urbieta: “Gure esku dagoen guztia egiten ari gara zulotik ateratzeko"
Ibon Urbietaren taldea sailkapeneko 8. postuan dago, 15 punturekin. Iaz, garai honetan, puntu bat gutxiago zuen, eta zazpigarren postua bost puntura. Egoera zaila dela badakite baina zulotik atera daitezkeela sinistuta daude donostiarrak. Larunbatean etxeko estropada izango dute.
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Donostiarra, oso une gozoan
Donostiarrak ez zion behar bezala ekin denboraldiari, baina behetik gora egin du nabarmen, eta horren adibide da Kontxan laugarren postua lortu izana. Sasoi betean iritsiko da asteburuko play-offera.
Donostiarra lehen aldiz izango da Kontxako Banderaren lehian
Azken asteotan izandako susperraldiaren ondorioz, Donostiarra arraun taldea Kontxako Banderaren sailkatze-probatan izango da lehen aldiz. Itxaso Uzkudun arraunlaria baikor agertu da erronkaren aurrean.
Euskotren Ligako azken postua utzita, gehiago nahi du Donostiarrak
Euskotren Ligako sailkapeneko azken postua uztea lortu du Donostiarrak Galizian egindako estropaden ostean. Orain, taldeak gorantz jotzea du helburu. Naroa Garamendik EITB Mediarentzat aztertu du orain arte lortutakoa, eta denboraldi amaierara arteko helburuak ere izan ditu mintzagai.
2025eko XL El Correo Ikurrina: Donostiarraren estropada, traineru barrutik ikusita
Donostiarra hirugarren gelditu da XL El Correo Ikurrinan. Bideo honetan ikus dezakezu nola bizi izan duten estropada arraunlariek eta patroiak ontzi barrutik, minikameraren irudiei esker.