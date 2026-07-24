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Ibon Urbieta: “Gure esku dagoen guztia egiten ari gara zulotik ateratzeko"

Iragarkia
Ibon Urbieta
18:00 - 20:00
Ibon Urbieta, Donostiarra traineruaren entrenatzailea
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Ibon Urbietaren taldea sailkapeneko 8. postuan dago, 15 punturekin. Iaz, garai honetan, puntu bat gutxiago zuen, eta zazpigarren postua bost puntura. Egoera zaila dela badakite baina zulotik atera daitezkeela sinistuta daude donostiarrak. Larunbatean etxeko estropada izango dute. 

Donostiarra Kaiarriba Euskotren Liga Donostiarra Kaiarriba

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