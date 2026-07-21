EUSKOTREN LIGA
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Hibaika, ohorezko txandari begira

Iragarkia
Hibaika Bueuko estropadan
18:00 - 20:00

Hibaika, Bueuko estropadan. Irudia: Aitor Arrizabalaga | ACT

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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Galiziako estropada bikainen ostean, Hibaika sentsazio onekin itzuli da etxera. Amaiur Olaiz arraunlariak azaldu du asteburu biribil horren ondoren taldea “inoiz baino konfiantza gehiagorekin” dagoela. Inge Ugarte patroiak argi esan du orain “ohorezko txandari begira” daudela.

Hibaika Emakume kirolariak Arrauna Euskotren Liga

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