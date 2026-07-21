Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.
Hibaika, ohorezko txandari begira
Galiziako estropada bikainen ostean, Hibaika sentsazio onekin itzuli da etxera. Amaiur Olaiz arraunlariak azaldu du asteburu biribil horren ondoren taldea “inoiz baino konfiantza gehiagorekin” dagoela. Inge Ugarte patroiak argi esan du orain “ohorezko txandari begira” daudela.
Zure interesekoa izan daiteke
ZUZENEAN
Duela min.
Hibaika gorantz begira jarri nahi da Ligan
Hibaika protagonistetako bat izan zen joan den asteburuan Euskotren Ligan. Errenteriakoek laugarren amaitu zuten, bai larunbatean eta bai igandean, eta ohorezko txandan daude. June Mikeo eta Maddi Insausti arraunlariek euren sasoi onaz hitz egin digute.
Gehiago ikusi