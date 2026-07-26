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Los últimos metros de Arraun Lagunak en la Ikurrina de Getxo

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Getxoko Ikurrinako azken metroak Euskotren Ligan
18:00 - 20:00
Euskotren Ligako Getxoko Ikurrinako azken metroak
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KIROLAK EITB

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Revive los úlitmos instantes de la Ikurrina de Getxo de la Liga Euskotren. Arraun Lagunak ha ganado la bandera.

Arraun Lagunak Remo Euskotren Liga

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Arraun Lagunak Getxoko banderarekin
18:00 - 20:00
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Hace  min.

Arraun Lagunak sigue imparable y conquista la Ikurriña de Getxo para mantener su pleno

Donostia Arraun Lagunak se ha adjudicado la XVIII Ikurriña de las Regatas de Getxo, sumando una nueva victoria en la Liga Euskotren y logrando ocho triunfos en ocho regatas disputadas. Tras la suspensión de la jornada de Donostia, la trainera Lugañene ha vuelto a ofrecer una magnífica actuación sobre el agua para mantener su sólido liderato en la clasificación general.

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