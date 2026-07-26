Arraun Lagunak sigue imparable y conquista la Ikurriña de Getxo para mantener su pleno
Donostia Arraun Lagunak se ha adjudicado la XVIII Ikurriña de las Regatas de Getxo, sumando una nueva victoria en la Liga Euskotren y logrando ocho triunfos en ocho regatas disputadas. Tras la suspensión de la jornada de Donostia, la trainera Lugañene ha vuelto a ofrecer una magnífica actuación sobre el agua para mantener su sólido liderato en la clasificación general.
Lugañene se ha impuesto este domingo en la XVIII Ikurriña de Getxo, manteniendo su dominio absoluto en la Liga Euskotren. La embarcación dirigida por Juan Mari Etxabe ha sumado una nueva victoria en aguas del Abra, en la única regata puntuable del fin de semana, después de que la jornada de Donostia fuera suspendida. Con este triunfo, las donostiarras refuerzan todavía más su liderato.
Las primeras en competir en Getxo han sido Hibaika, Donostiarra, Zumaia y Orio. Orio ha realizado la primera ciaboga en cabeza, con una ventaja de seis segundos sobre sus rivales. En el segundo largo, la embarcación ha ampliado su ventaja y ha finalizado la regata con un tiempo de 11 minutos y 44 segundos. Donostiarra ha sido segunda, a nueve segundos; Hibaika, tercera, también a nueve segundos; y Zumaia, cuarta, a 21 segundos.
En la tanda de honor han competido Arraun Lagunak, San Juan, Tolosaldea y Astillero. San Juan ha realizado una muy buena salida y ha tomado ventaja sobre las demás embarcaciones en los primeros metros, pero Lugañene ha conseguido superar a sus rivales por el exterior para ponerse al frente de la regata. Arraun Lagunak ha pasado la primera ciaboga en primera posición, con un tiempo de 5 minutos y 51 segundos.
En el segundo largo, la embarcación de Juan Mari Etxabe ha ampliado su ventaja y ha completado la regata en 11 minutos y 2 segundos, por delante de Tolosaldea (+13,09), San Juan (+20,26) y Hibaika (+28,00).
De este modo, Arraun Lagunak continúa como líder indiscutible de la clasificación general con 64 puntos. Tolosaldea es segunda, con 50 puntos, y San Juan ocupa la tercera posición, con 41.
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