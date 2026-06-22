EUSKOTREN LIGA
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San Juan baikor, zortzi urteren ostean Euskotren Ligara itzulita

Iragarkia
San Juan
18:00 - 20:00
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Zortzi urteren ostean Euskotren Ligan jokatuko dute Batelerak. Anartz Gereño entrenatzaileak badaki zaila izango dela ohorezko txandan aritzea, baina arraunlariek ikusten dituzte “goran ibiltzeko aukerak”.

Emakume kirolariak Arrauna Euskotren Liga

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