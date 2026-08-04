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San Juan igo berriak aurreikuspen guztiak gainditu ditu
Sanjuandarrek atzean utzi dute Donostian gertatutakoa. Beldurrak ere atzean utzi dituzte, eta orain gozatzen ari dira. Aurrerapauso handia izan da batelarientzat Arraun Lagunak eta Tolosaldearen pare aritzea.
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Duela min.
Joseba Fernandez: “Ez dut ulertzen zergatik egiten diren kale-zozketak; horrek dena nahasten du”
Euskotren Ligako zortzigarren jardunaldia bertan behera geratu da, batzorde teknikoak hartutako erabakiaren ondorioz. Eguraldi baldintza zailek tentsio eta nahasmen uneak eragin dituzte antolatzaileen eta kluben artean. Joseba Fernandez San Juaneko entrenatzaileak, berriz, ez du ulertzen horrelako egunetan kale-zozketak egitearen beharra. Haren ustez, zozketaren emaitzak dena nahasten baitu. Hala ere, halako baldintzetan arraun egitearen alde agertu da.
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