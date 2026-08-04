Euskotren Liga
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San Juan igo berriak aurreikuspen guztiak gainditu ditu

Iragarkia
Basagaitz-Gereño-Amaritu-Lopetegi-remeras-San-Juan
18:00 - 20:00

Amaritu Lopetegi eta Basagaitz Gereño, San Juaneko arraunlariak. Irudia: EITB

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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Sanjuandarrek atzean utzi dute Donostian gertatutakoa. Beldurrak ere atzean utzi dituzte, eta orain gozatzen ari dira. Aurrerapauso handia izan da batelarientzat Arraun Lagunak eta Tolosaldearen pare aritzea.

Arrauna San Juan Euskotren Liga Emakume kirolariak San Juan

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Joseba Fernandez San Juan
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Joseba Fernandez: “Ez dut ulertzen zergatik egiten diren kale-zozketak; horrek dena nahasten du”

Euskotren Ligako zortzigarren jardunaldia bertan behera geratu da, batzorde teknikoak hartutako erabakiaren ondorioz. Eguraldi baldintza zailek tentsio eta nahasmen uneak eragin dituzte antolatzaileen eta kluben artean. Joseba Fernandez San Juaneko entrenatzaileak, berriz, ez du ulertzen horrelako egunetan kale-zozketak egitearen beharra. Haren ustez, zozketaren emaitzak dena nahasten baitu. Hala ere, halako baldintzetan arraun egitearen alde agertu da.

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