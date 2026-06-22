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San Juan, optimista con la vuelta a la Liga Euskotren tras ocho años

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San Juan
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: San Juan baikor, zortzi urteren ostean Euskotren Ligara itzulita
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KIROLAK EITB

Última actualización

Tras ocho años de ausencia, las Bateleras competirán en la Liga Euskotren. El entrenador Anartz Gereño sabe que estar en la tanda de honor será difícil, pero las remeras “intuyen las posibilidades de estar arriba”.

Mujeres deportistas Remo Euskotren Liga

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