San Juan, optimista con la vuelta a la Liga Euskotren tras ocho años
Tras ocho años de ausencia, las Bateleras competirán en la Liga Euskotren. El entrenador Anartz Gereño sabe que estar en la tanda de honor será difícil, pero las remeras “intuyen las posibilidades de estar arriba”.
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Calendario de la Liga Euskotren 2026
El Campeonato femenino arrancará el 28 de junio con la Bandera Canal de Isabel II, y acabará el 23 de agosto, en Zarautz.
Cinco miembros de la familia Gereño en la trainera de San Juan
Tras lograr el ascenso, la trainera femenina de San Juan volverá a competir en la Liga Euskotren la próxima temporada. La familia Gereño ha influido mucho en este ascenso.
Segunda jornada del play-off de la Liga Euskotren de 2025: la regata de San Juan, desde dentro de la trainera
San Juan ha ganado el play-off de la Liga Euskotren, que ha finalizado en aguas de Portugalete; en este vídeo, puedes ver cómo han vivido las remeras y la patrona del equipo la regata de la segunda jornada.
Nicole Maroño (Donostiarra): ''Si entrábamos entre las tres primeras, lo teníamos más fácil para el domingo''
La patrona de Donostiarra, que es el equipo que ha ganado en la primera jornada del play-off de la Liga Euskotren de 2025, ha destacado que la regata del domingo, en Portugalete, es una competición "nueva": "Estos cinco puntos no son suficientes".
Zierbena y Tolosaldea se imponen en la Ikurriña de Getaria
Los galipos y Tolosaldea se han proclamado vencedores en aguas de Getaria. Zierbena ha demostrado, además, que Orio no es imbatible y se ha llevado la ikurriña. Mientras, Arraun Lagunak ha ganado, por tercer año consecutivo, por cuarta vez en su historia, la Liga Euskotren.
Calendario de la Euskotren Liga 2025
El Campeonato femenino arrancará el 5 de julio con la Bandera de Bilbao, y acabará el 24 de agosto, en Getaria.
Miren Garmendia: ''No nos rendiremos, lo daremos todo hasta la última palada''
Miren Garmendia, patrona de Hondarribia, tiene claro lo que se juegan este fin de semana: seguir en la Liga Euskotren. La responsabilidad es grande, pero tienen claro que la rendición no es una opción.
Hondarribia, dispuesta a dejar atrás los puestos de descenso
El equipo de Hondarribia ocupa actualmente el penúltimo puesto de la Liga Euskotren. La remera Olatz Pagola y el entrenador Iker Cortés han mostrado su confianza en el trabajo que están realizando para lograr el triunfo.
Zuberoa Egurrola se asienta en las tostas de Arraun Lagunak
Hasta 2024, pertenecía a Hondarribia, pero recibió la llamada de Juan Mari Etxabe, y fichó por el club campeón de Liga. Hasta el momento, Zuberoa Egurrola ha tomado parte en todas las regatas de la competición.