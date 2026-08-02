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Últimos metros de Orio en la regata de Lekeitio

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GRAFCAV7122. LEKEITIO, 02/08/2026.- La trainera de Orio durante la XLI Bandera El Correo de la Liga Eusko Label celebrada este domingo en Lekeitio (Bizkaia). EFE/ Miguel Toña
18:00 - 20:00
Remeros de Orio. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Orioren azken metroak Lekeitioko estropadan
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KIROLAK EITB

Última actualización

Vuelve a ver cómo han sido los últimos metros de Orio en la regata de Lekeitio de la Liga Eusko Label visto desde dentro de la embarcación.

Orio Remo Eusko Label Liga

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