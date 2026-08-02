Al remero de Orio le ha tocado ver desde tierra la regata de hoy. Ha asegurado que la regata ha sido apretada y que con la victoria de hoy han dado un gran paso en la Liga Eusko Label. Hoy les ha puesto en dificultades Zierbena, pero "todos son rivales", ha dicho. Reconoce que después de ganar dos banderas en Galicia, el viaje a casa será más fácil. (Video en euskera).