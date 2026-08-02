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Gorka Aranberri: “Teníamos la vista puesta en ganar una bandera en Lekeitio por primera vez"

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Gorka Aranberri
18:00 - 20:00
Gorka Aranberri. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Gorka Aranberri: "Begiz jota geneukan Lekeition bandera bat irabaztea lehenengoz"
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KIROLAK EITB

Última actualización

Gorka Aranberri, patrón de Orio, habla de la bandera ganada en Lekeitio, en la 11ª jornada de la Liga Eusko Label.

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