Gorka Aranberri: “Teníamos la vista puesta en ganar una bandera en Lekeitio por primera vez"
Gorka Aranberri, patrón de Orio, habla de la bandera ganada en Lekeitio, en la 11ª jornada de la Liga Eusko Label.
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Últimos metros de Orio en la regata de Lekeitio
Vuelve a ver cómo han sido los últimos metros de Orio en la regata de Lekeitio de la Liga Eusko Label visto desde dentro de la embarcación.
Últimos metros de Orio en la Ikurriña de Santurtzi
Vuelve a ver cómo han sido los últimos metros de la Ikurriña de Santurtzi en la Eusko Label Liga.
Ander Zabala: “En Santurtzi las regatas siempre son muy físicas"
El remero de Orio está muy contento por ganar la Ikurriña de Santurtzi y por la temporada que están realizando. Ander Zabala es santurtziarra, además, y remar en casa siempre es especial.
La regata de Orio en la Bandera Fabrika vista desde la minicámara
La regata de la embarcación oriotarra durante la octava jornada de la Liga Eusko Label vista desde la minicámara a bordo.
Gorka Aranberri: “Ha sido una regata loca”
El patrón de Orio ha hablado sobre la victoria de la San Nikolas. "Si no te pones al nivel del mar, te come", ha dicho en referencia a las dificultades de la jornada. Ha reconocido que las condiciones de hoy han sido "peligrosas", pero ha insistido en que "el remo es esto".
Joseba Rodríguez: “Ha habido mucha tensión de principio a fin"
Al remero de Orio le ha tocado ver desde tierra la regata de hoy. Ha asegurado que la regata ha sido apretada y que con la victoria de hoy han dado un gran paso en la Liga Eusko Label. Hoy les ha puesto en dificultades Zierbena, pero "todos son rivales", ha dicho. Reconoce que después de ganar dos banderas en Galicia, el viaje a casa será más fácil. (Video en euskera).
La regata de Orio en la Bandera Orio Kanpina, vista desde la minicámara
La embarcación oriotarra ha sido la ganadora de la quinta jornada de la Liga Eusko Label. Esta es la regata de la embarcación de Gorka Aranberri, vista desde la minicámara.
Gorka Aranberri: “Lo que no disfruté ayer lo he disfrutado hoy"
Gorka Aranberri, patrón de Orio, ha compartido las vivencias de la Bandera Orio Kanpina de hoy. Tras no rendir al mejor nivel en Castro, han sido los más rápidos en la regata de casa. Aranberri ha dicho que golpes como el del sábado son "necesarios", tanto para que el deporte sea mejor, como para que su trainera sea más competitiva. (Video en euskera)
Aranberri: “Hemos salido como un jabalí herido"
El patrón de Orio, Gorka Aranberri, ha admitido que el golpe recibido en la Bandera de Bilbao les ha venido bien para salir como "jabalí herido" en Zierbena y hacerse con la regata. A la vista de las condiciones del mar, ha declarado que han hecho un trabajo duro y se ha mostrado satisfecho con el resultado obtenido (declaraciones en euskera).