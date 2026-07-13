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Mikel Ojeda, Urdaibaiko arraunlaria: “Jainkoari eskerrak tosta ondo jartzea lortu nuen, une oso gogorrak izan ziren"

Iragarkia
Mikel-Ojeda-Urdaibaiko-arraunlariari-elkarrizketa
18:00 - 20:00
Mikel Ojeda Bermeo Urdaibai taldeko arraunlaria. Irudia: EITB
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Castroko estropadan bere tosta konpondu behar izan zuen arraunlariak. "Urduritasun maila handiko" momentuak izan zirela aitortu du Urdaibaiko arraunlariak, baita "ardura handikoak" ere.

Bermeo Urdaibai Arrauna

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