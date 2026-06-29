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Zurinaga, estatxarekin gertatutakoari buruz: “Zorionez, anekdota batean geratuko da"

Iragarkia
Asier-Zurinaga-patron-Urdaibai
18:00 - 20:00
Asier Zurinaga, Bermeo Urdaibaiko patroia. IMagen: EITB
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Urdaibaiko patroiak onartu du "akats larria eta barkaezina" izan zela, igandean estatxarik hartu gabe irteteagatik 10 segundoko zigorra ezarri baitzieten bermeotarrei. "Pentsa garaipena lortu izan balitz, ezin izango genuen bandera astindu, benetako drama", gaineratu du.

Bermeo Urdaibai Arrauna Eusko Label Liga

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