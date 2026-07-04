Protagonista
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Asier Zurinaga: “Gaurkoa ikusgarria izan da"

Iragarkia
Asier Zurinaga Bermeo Urdaibai
18:00 - 20:00
Asier Zurinaga, Bermeoko patroia. Irudia: EITB.
author image

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Bermeoko patroia pozarren agertu da eta bere amari eskaini dio Bou Bizkaiak ezustean lortutako garaipena. Bizkaitarrek lau segundo atera dizkiete Orioko faborito nagusiei. 

Bermeo Urdaibai Eusko Label Liga

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X