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Nueve bermeanos en la trainera ‘Bou Bizkaia'

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18:00 - 20:00

Varios de los remeros bermeanos que bogan en la trainera Bou Bizkaia. Imagen: EiTB

Euskaraz irakurri: Bideoa: Bederatzi bemeotar, Bermeo Urdaibaiko 'Bou Bizkaia' traineruan
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KIROLAK EITB

Última actualización

Imanol Carueza dio el salto a la trainera el año pasado, y este ha conquistado su primera bandera. Todos tienen claro que los cupos les han abierto puertas. Hasta ahora han ondeado las banderas de Bilbao, Castro y Getxo.

Bermeo Urdaibai Remo Eusko Label Liga

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