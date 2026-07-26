Jon Salsamendi: “Bermeo no ha sido el mejor equipo hoy”
El entrenador de Bermeo se ha mostrado contrento con la victoria de los suyos, pero no cree que hayan dado un buen nivel. Por lo menos, este domingo la mar les ha devuelto lo que les quitó el sábado.
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Los patroneados por Asier Zurinaga han sido descalificados de la XVIII. Bandera Fabrika por saltarse la baliza de la segunda ciaboga.
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Jon Salsamendi: “Nos tomamos la victoria como un regalo a la plantilla por todo el esfuerzo que están haciendo”
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Asier Zurinaga: “Hoy ha sido espectacular"
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Zurinaga sobre su despiste con la estacha: “Por suerte se va a quedar en anécdota"
El patrón de Urdaibai ha reconocido que se trata de "un error grave e imperdonable", tras haber sido sancionado con 10 segundos por salir sin coger las estacha el pasado domingo. "Imagínate que se hubiese conseguido la victoria y por esa sanción no se hubiese podido ondear la bandera, pues hubiese sido auténtico drama", ha apostillado.
10 segundos de penalización a Bermeo por este error en la salida
En la primera jornada de la Eusko Label Liga, disputada en Madrid, el patrón de Bermeo, Asier Zurinaga, no ha cogido la estacha en la mano cuando se ha dado la salida. Como consecuencia de esa infracción del reglamento, Bermeo ha recibido una penalización de 10 segundos. A pesar de ello, la Bou Bizkaia ha logrado ser cuarta en la regata.
Jon Salsamendi: ''Nosotros aspiramos a más, no estamos contentos con lo que estamos consiguiendo''
El entrenador de Urdaibai, Jon Salsamendi, no está satisfecho con la temporada realizada, no con los resultados, sino con cómo los están consiguiendo: con más sufrimiento que disfrute. Según nos cuenta, el equipo tiene la sensación de no haber conseguido sacar lo mejor de sí mismo.