IKURRINA DE GETXO

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Jon Salsamendi: “Bermeo no ha sido el mejor equipo hoy”

Publicidad
Jon Salsamendi: "Gaur Bermeo ez da talderik onena izan"
18:00 - 20:00
Jon Salsamendi, Bermeoko entrenatzailea.
Euskaraz irakurri: Jon Salsamendi: “Gaur Bermeo ez da talderik onena izan”
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

El entrenador de Bermeo se ha mostrado contrento con la victoria de los suyos, pero no cree que hayan dado un buen nivel. Por lo menos, este domingo la mar les ha devuelto lo que les quitó el sábado.

Bermeo Urdaibai Remo Eusko Label Liga

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X