EUSKO LABEL LIGA
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Irteerako akatsak 10 segundoko zigorra ekarri dio Bermeori

Iragarkia
Eurko Label Liga
18:00 - 20:00

Bideoa: EITB

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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Madrilen jokatutako Eusko Label ligako lehen jardunaldian, Asier Zurinaga Bermeoko ontziaren patroiak ez du estatxa eskuan hartu irteera eman dutenean. Arau hauste horren ondorioz, Bermeok 10 segundoko zigorra jaso du, baina, hala ere, 4. postuari eutsi dio.

Bermeo Urdaibai Arrauna Eusko Label Liga

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