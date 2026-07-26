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Los últimos metros de Bermeo en la Ikurrina de Getxo

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Bermeoren azken metroak Getxoko ikurrinan
18:00 - 20:00
Bermeoren azken metroak Getxoko Ikurrinan
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KIROLAK EITB

Última actualización

Revive los úlitmos instantes de la Ikurrina de Getxo de la Liga Euskotren. Bermeo ha ganado la bandera.

Bermeo Urdaibai Remo Eusko Label Liga

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