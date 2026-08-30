BANDEIRA CONCELLO DE ARES

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Oriok bigarrenez jarraian irabazi du Eusko Label Liga Aresen nagusituta

San Nikolas ontziak denboraldiko hamaseigarren bandera irabazi eta Ligako hirugarren titulua eskuratu du. San Juanek salbazioa lortu du, Zierbena bigarren sailkatu da, eta Donostiarra izan da hirugarren, bigarren txandan arituta.

Iragarkia
Orio
18:00 - 20:00

Oriok Eusko Label Liga irabazi du bigarrenez jarraian. Argazkia: Aitor Arrizabalaga / ACT

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Azken eguneratzea

Dena erabakita dago jadanik. Oriok matematikoki irabazi du Eusko Label Liga, bigarrenez jarraian, bere palmareseko hirugarrena, Aresen udako hamaseigarren bandera irabazita. San Juanek elitean jarraituko duela ziurtatu du, Aresekin zuen lehia partikularra irabazita. Zierbena izan da bigarren, 5 segundora, eta Donostiarra hirugarren, 6 segundora, bigarren txandan arraun egin ostean.

Gorka Aramberriren tripulazioak hiru puntu baino ez zituen behar titulua erabakita uzteko, baina nahiago izan dute ezustekoak saihestea. Horrela, Orio garaipenaren bila atera da lehen paladatik eta hasieratik amaierara nagusi izan da.

Atzetik, berdintasuna izan da nagusi. Estropadaren lehen erdian, Getariak 3 segundoko abantaila hartu du Zierbenarekiko eta Bermeorekiko. Hala ere, Esperantzak indarra galdu du bigarren zatian, eta azkenean ikusi dute nola galipoek aurreratu egin dien bukaeran. Bermeok ere ia kendu egin die ohorezko txandako hirugarren postua getariarrei.

Bigarren txandan Donostiarra izan da nagusi arazo askorik gabe. Arkaitz Diazen mutilek uda hasieran falta izan zitzaien erregulartasuna aurkitu dutela dirudi, Kontxako Bandera hurbiltzen ari den unean. Estropadan hirugarren postua lortu dute lan oso ona egin ondoren.

Bigarren Hondarribia izan da, harrobiko arraunlariz betetako eskifaiarekin eta Martin Muñoz gaztearekin patroi lanetan, Ioseba Amunarrizen ordez. Hirugarren Lekittarra izan da eta laugarren Ondarroa.

Lehen txanda emozioz beteta egon da. Aresek eta San Juanek irailaren erdialdeko playoffa ez jokatzea zuten jokoan, eta bi ontzien arteko lehiak ez du huts egin. Estropadaren lehen erdian galiziarrak izan dira 3 edo 4 segundoko abantaila hartu dutenak. San Juanek bigarren postua lortzeko borrokatuko zuela zirudien Santurtzirekin, Chapela atzetik oso urruti egonda.

Erreka ontziak, ordea, ezer geratzen ez zela zirudien tokitik indarrak atera ditu, Santa Olalla de Lubre ontziarekiko aldea murriztu du, eta txanda irabazi du hiru segundoko aldearekin. Abuztu zail baten ondoren, Eusko Label Ligan jarraituko duela ziurtatu du. A ze libratua sanjuandarrena!

Playoffa Aresek jokatuko du eta matematikoki maila galdu duena Chapela izan da.

Ares San Juan Zierbena Orio Donostiarra Kaiarriba Arrauna Eusko Label Liga

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