Euskolabel Liga
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Imanol Arregi, San Juaneko aurraunlaria: “Zerotik hasi gara, eta helburua lortu dugu"

Iragarkia
Imanon Arregi, San Juaneko arraunlaria
18:00 - 20:00
Imanol Arregi, San Juan ontziko arraunlaria

Azken eguneratzea

XIX. Bandeira Concello de Ares jokatu da Galiziako uretan. Lehenengo txandan, San Juan izan da nagusi, Aresen aurretik helmugaratuta, hiru segundoko aldearekin. Garaipen horri esker, San Juanek gorengo mailan beste urtebetez jarraitzea ziurtatu du.

San Juan Eusko Label Liga

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