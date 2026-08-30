Orio asegura su segunda Eusko Label Liga consecutiva tras ganar en Ares
Todo está decidido. Orio cierra matemáticamente su segunda Eusko Label Liga consecutiva, tercera de su palmarés, tras ganar su decimosexta bandera del verano en Ares. San Juan ha certificado su continuidad en la elite ganando su guerra particular a Ares, en una regata en la que Zierbena ha sido segundo a 5 segundos de los amarillos y con Donostiarra tercero, a 6 segundos desde la segunda tanda.
La tripulación de Gorka Aramberri solo necesitaba sumar tres puntos para dejar finiquitado el título, pero los amarillos han preferido asegurar y evitarse sustos. Así, Orio ha salido a por la victoria desde la primera palada y ha dominado de principio a fin.
Por detrás, la igualdad ha sido máxima. En la primera mitad de la regata, Getaria ha tomado una ventaja de unos 3 segundos sobre Zierbena y Bermeo. Sin embargo, la Esperantza se ha desfondado en la segunda mitad y finalmente han tenido visto como los galipos les han comido la tostada. Incluso Bermeo casi les arrebata el tercer escalón de a tanda de honor.
La segunda tanda, en cambio, ha sido dominada por Donostiarra sin muchos apuros. Los de Arkaitz Díaz parece que han encontrado ese punto de regularidad que les faltó a principios de verano justo en el momento en el que se acerca la Bandera de La Concha. Gran regata de la Torrekua II para acabar en tercer lugar la regata.
Por detrás, segundo ha sido Hondarribia, con una tripulación llena de canteranos y el joven Martín Muñoz sustituyendo a Ioseba Amunarriz al mando de la Ama Guadalupekoa. Tercero ha sido Lekittarra y cuarto ha terminado Ondarroa.
La primera tanda ha estado llena de emoción. Ares y San Juan se jugaban evitar jugar el playoff de mediados de septiembre y el duelo entre ambas embarcaciones no ha defraudado. En la primera mitad de la regata han sido los gallegos los que han tomado una ventaja de unos 3 o 4 segundos. San Juan parecía que iba a pelear por el segundo puesto de turno con Santurtzi, con Chapela lejos.
Sin embargo, la Erreka ha sacado fuerzas de donde no parecía quedar nada, ha recortado la diferencia con respecto a la Santa Olalla de Lubre, y ha terminado ganando la tanda con una diferencia de tres segundos. Vaya librada de San Juan que, tras un mes de agosto difícil, se asegura su continuidad en la Eusko Label Liga.
Quien ha perdido la categoría matemáticamente y se queda hasta sin playoff es Chapela. Ares tendrá que pelear en la promoción de mediados de septiembre por su continuidad en la Eusko Label Liga.
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