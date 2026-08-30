Orio asegura su segunda Eusko Label Liga consecutiva tras ganar en Ares

Por detrás, la igualdad ha sido máxima. En la primera mitad de la regata, Getaria ha tomado una ventaja de unos 3 segundos sobre Zierbena y Bermeo. Sin embargo, la Esperantza se ha desfondado en la segunda mitad y finalmente han tenido visto como los galipos les han comido la tostada. Incluso Bermeo casi les arrebata el tercer escalón de a tanda de honor.

La segunda tanda, en cambio, ha sido dominada por Donostiarra sin muchos apuros. Los de Arkaitz Díaz parece que han encontrado ese punto de regularidad que les faltó a principios de verano justo en el momento en el que se acerca la Bandera de La Concha. Gran regata de la Torrekua II para acabar en tercer lugar la regata.

Por detrás, segundo ha sido Hondarribia, con una tripulación llena de canteranos y el joven Martín Muñoz sustituyendo a Ioseba Amunarriz al mando de la Ama Guadalupekoa. Tercero ha sido Lekittarra y cuarto ha terminado Ondarroa.

La primera tanda ha estado llena de emoción. Ares y San Juan se jugaban evitar jugar el playoff de mediados de septiembre y el duelo entre ambas embarcaciones no ha defraudado. En la primera mitad de la regata han sido los gallegos los que han tomado una ventaja de unos 3 o 4 segundos. San Juan parecía que iba a pelear por el segundo puesto de turno con Santurtzi, con Chapela lejos.