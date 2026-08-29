Orio nagusitu da Boiron, eta oso gertu du Eusko Label Liga irabaztea
Oriotarrek Liga erabakita uzteko 5 puntuko aldea atera behar zioten Zierbenari, baina azkenean 2 puntukoa atera diote gaurko estropadan. Bermeo sailkatu da bigarren, eta galipoak, berriz, hirugarren.
Oriok udako bere hamabosgarren bandera eskuratu du Boiroko estropada irabazi ostean, eta bigarren Eusko Label Liga jarraian irabazteko aurrerapauso handia eman du. Zierbenari 5 puntuko aldea atera behar zion gaur dena erabakita uzteko, baina arratsaldean Barbanza Arousa Bandeiran lortutako errenta bikoa izan da. Estropadan, Bermeo izan da bigarren 14 segundora eta galipoak izan dira hirugarren 23 segundora.
Eta hori une batzuetan Bermeok asko estutu duela Oihan Manterolaren taldea. (Oriotar gazteak gaur Gorka Aranberriren lekua hartu du San Nikolas ontzian patroi lanetan). Lehen ziabogaren irteeran, Asier Zurinagaren mutilek muturra erakutsi diete horiei. Momentu horretan, Oriok beste bat sartu du bukaeran erabakigarria izan den tartea irekitzeko. Zierbenak eta Getariak urrutitik begiratzea besterik ezin izan dute egin.
Bigarren txandan, Hondarribiak egoeraren erabateko kontrola izan du. Ioseba Amunarrizek gidatutako taldea une bikaina igarotzen ari da, urteko hitzordu garrantzitsuenetako bat gerturatzen ari den puntuan. Bigarren Donostiarra izan da berdeengandik 23 segundora, Ondarroa hirugarren eta Lekittarra laugarren izan dela.
Lehen txandan, Aresek 7 puntuko aldea atera behar zion Chapelari jaitsiera zuzena saihesteko. Alde horretatik, Santa Olalla de Lubre ontzia estropada haustera atera da lehen paladatik eta bere txandan nagusi izan da hasieratik amaierara arte. Atzetik, Santurtzi izan da bigarren, Chapela hirugarren eta San Juan azken postuan, gainerakoengandik oso urrun.
Pasaitarrak ahazteko abuztua osatzen ari dira, eta oraindik ez dute ziurtatuta Eusko Label Ligan jarraitzea. Biharko azken jardunaldian saihestu beharko dute irailaren erdialdeko playoffa jokatzea. Estropada baten faltan, Aresekiko aldea 3 puntukoa da. Bi ontziek sailkapenean puntu kopuru bera lortuz gero, Ares playoffean arraun egitetik libratuko litzateke, udan zehar gehiagotan geratu baita aurretik.
Eusko Label Liga irabazteko lehian, Oriok hamargarren edo hobeto amaitzen badu bihar Aresen jokatuko den estropadan, dena erabakita geldituko da.
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ARRAUNA ZUZENEAN: Eusko Label Ligako IV. Barbanza Arousa Bandera
Ikusi Eusko Label Ligako IV. Barbanza Arousa Banderaren zuzeneko emanaldia, Galiziatik.
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Gorka Aranberri: “Hau ez dago erabakita"
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Oriok lehen pausoa eman du Zarauzko Ikurrina eskuratzeko
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