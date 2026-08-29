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ARRAUNA ZUZENEAN: Eusko Label Ligako IV. Barbanza Arousa Bandera

Iragarkia
Arrauna Eusko Label Liga
18:00 - 20:00
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Arrauna Eusko Label Liga
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Azken eguneratzea

Ikusi Eusko Label Ligako IV. Barbanza Arousa Banderaren zuzeneko emanaldia, Galiziatik. 

Arrauna Eusko Label Liga

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