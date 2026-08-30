Euskolabel Liga
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Gorka Aranberri: “Garaipenaren trenean sartuta gaude, eta ez dugu utzi nahi"

Iragarkia
Gorka Aranberri
18:00 - 20:00
Gorka Aranberri. Argazkia: EITB
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Oriok matematikoki irabazi du Eusko Label Liga, bigarrenez jarraian, bere palmareseko hirugarrena, Aresen udako hamaseigarren bandera irabazita.

Orio Arrauna Eusko Label Liga

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