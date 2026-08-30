Eusko Label Liga
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San Juanek Eusko Label Ligan jarraituko du!

Iragarkia
San Juan
18:00 - 20:00

San Juaneko arraunlariak. Irudia: Aitor Arrizabalaga / ACT.

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Azken eguneratzea

San Juaneko arraunlariek gogoz ospatu dute hurrengo denboraldian Eusko Label Ligan jarraituko dutela. Areseko lehia estua izan dute Galizian bertan, Aresen, jokatutako estropadan.

Imanol Arregi, San Juaneko aurraunlaria: "Zerotik hasi gara, eta helburua lortu dugu"
San Juan Eusko Label Liga

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