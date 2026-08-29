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Oihan Manterola, Orioko patroia: “Estropada biribila atera zaigu"

Iragarkia
Oihan Manterola Orioko patroia
18:00 - 20:00
Oihan Manterola. Irudia: EITB.
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Azken eguneratzea

Orio nagusi izan da Boiroko uretan eta esku-eskura du Eusko Label Liga matematikoki irabaztea. Oihan Manterola gazteak debuta egin du Oriokoen patroitzan, Gorka Aranberriren lekua hartuta. 

Orio nagusitu da Boiron eta oso gertu du Eusko Label Liga irabaztea
Orio Eusko Label Liga

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