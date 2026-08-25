100 BANDERA
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Gorka Aranberri, maila gorenean 100 bandera astindu dituen patroia

Iragarkia
18:00 - 20:00

Gorka Aranberri Zarauzko Ikurrinaren bigarren jardunaldian. Argazkia: Dani Novas / ACT

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Azken eguneratzea

Gorka Aranberri zarauztarrak 16 urterekin egin zuen debuta, etxean eta etxeko taldearekin. 23 urte beranduago, eta ibilbide oparo baten ondoren, Eusko Label Ligako 100. Bandera astindu du etxean.

Orio Arrauna Eusko Label Liga

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